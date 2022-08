Preiskava Trumpovega posestva: našli 25 strogo zaupnih dokumentov SiOL.net Pravosodno ministrstvo ZDA je danes objavilo sodni dokument, v katerem so podrobno opisani razlogi za preiskavo doma nekdanjega predsednika Donalda Trumpa na Floridi. Večino vsebine so zakrili, a je dokument vseeno pojasnil uraden razlog za preiskavo, osvetlil zasežene tajne dokumente in opozoril, da bi jih na Trumpovem posestvu lahko bilo še več.

