Med glavnimi gosti Blejskega strateškega foruma predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, hrvaški premier Plenković in nekdanji predsednik britanske vlade Tony Blair – Volodimir Zelenski prek videopovezave topnews.si Letošnji BSF pod naslovom Vladavina moči ali moč pravil (The Rule of Power or Power of Rules) bo namenjen zlasti razpravi o prihodnosti multilateralnega reda in njegovi vlogi v EU. Zbrane bo uvodoma preko videopovezave nagovoril Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, med glavnimi gosti bo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Med gosti pa bo […]...

Sorodno

















Oglasi