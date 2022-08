Pod naslovom Vladavina moči ali moč pravil bodo udeleženci letošnjega foruma danes in jutri iskali odgovore na vprašanja o prihodnosti multilateralnega reda in njegovi vlogi v EU, poroča STA o 17. strateškem forumu, ki se je začel v ponedeljek na Bledu. Blejski strateški forum (BSF) bo letos posvečen predvsem ruski agresiji na Ukrajino in njenim posledicam. Zbrane je uvodoma prek videopovezave nag ...