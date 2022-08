Ste videli črn avto, ki je trčil v 16-letnega pešca in ga hudo poškodoval? Maribor24.si Včeraj, 26. avgusta 2022, zvečer so bili policisti Policijske uprave Maribor obveščeni o hudi prometni nesreči. Zgodila se je na regionalni cesti Malečnik-Ložane izven naselja Ruperče. V nesreči sta bila udeležena 16-letni pešec in neznan voznik osebnega avtomobila znamke Volkswagen Passat črne barve. Voznik avtomobila je okoli 20. ure trčil v pešca. Ta je pri tem zadobil hude telesne poškodbe, od ...

