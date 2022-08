Prometna nesreča, policisti prosijo za pomoč: Po trčenju pešca, voznik odpeljal Lokalec.si Včeraj zvečer so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti Malečnik-Ložane izven naselja Ruperče v kateri je bil udeležen 16-letni pešec in NN voznik osebnega avtomobila znamke VW Passat. Voznik osebnega avtomobila je okrog 20.00 ure, trčil v pešca, kateri se zadobil hude telesne poškodbe in je bil odpeljan v UKC Maribor. V zvezi tega pozivamo nn voznika osebnega avtomobila V ...

