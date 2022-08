Kolesarski as Primož Roglič bo drugič očka! Nova24TV Naš zlati olimpijec Primož Roglič in njegova žena Lora Klinc Roglič pričakujeta drugega otroka. Novica je v javnosti zaokrožila potem, ko je prišel na Twitter posnetek, kjer naš vrhunski kolesar po sredini etapi Dirke po Španiji svojemu kolesarskemu kolegu Rigobertu Uranu zaupa, da je njegova žena noseča. Preberite tudi: Tudi Rogličevi smučajo – vsi trije! V idiličnem Tignesu družinici res ni do

Sorodno



















Oglasi