Primož in Lora Roglič pričakujeta drugega otroka BibaLeze.si Slovenski kolesarski šampion, Primož Roglič, je med tekmo svojemu kolumbijskemu kolegu in kolesarju Rigobertu Uránu, zaupal, da je Lora znova noseča. Trenutek, ko je prijatelju povedal veselo novičko je nekdo ujel v objektiv kamere in posnetek je kmalu postal viralen.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Primož Roglič Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Borut Pahor

Jelko Kacin

Tanja Fajon