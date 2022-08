Prihajajo nalivi in močan veter, na Štajerskem velika verjetnost toče Lokalec.si Agencija RS za okolje za danes popoldne za celotno državo napoveduje možnost lokalno močnejših nalivov, sunkov vetra in udarov strel. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki, so dodali. Nad Primorsko, osrednjo Slovenijo in Štajersko je tudi velika verjetnost točke. Ta je posebej velika na območju severne Primorske. Ne izpostavljajte se nevihtam Pri tem Agencija RS za okolje poziva vse, naj ...

