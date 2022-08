Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) bo danes, 27. avgusta 2022, dopoldne večinoma sončno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Možne bodo tudi krajevno močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. Na zahodu se bodo posamezne nevihte nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29, na Primorskem in na vzhodu Slovenije do 31 stopinj Ce ...