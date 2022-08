Nemški zvezdnik pred obračunom s Slovenijo: To je treba spoštovati SiOL.net Slovenski košarkarji bodo v nedeljo v Münchnu že ob 15.00 odigrali drugi obračun drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Slovenci se bodo na zadnji tekmi pred EuroBasketom pomerili z Nemci, ki so bili do zdaj v kvalifikacijah poraženi le enkrat. "Mislim, da je igranje proti takšni ekipi, kot je Slovenija, za nas zelo pomembno. Želimo biti konkurenčni in zmagati," je pred tekmo poudaril prvi zvezdnik Nemčije Dennis Schröder.

