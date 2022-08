Opozorilni klic za Slovenijo! "Upam, da nas bo to zbudilo." #video SiOL.net Opozorilni klic. S tema besedama (sicer v angleščini "wake up call") so slovenski košarkarji opisali kvalifikacijsko tekmo za SP 2023 z Nemčijo, ki so jo izgubili za 19 točk. "Mi smo se ukvarjali bolj s sodniki kot s svojo igro. Niti slučajno naša energija ni bila na pravi ravni," je priznal selektor Aleksander Sekulić.

