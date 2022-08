Študenti farmacije, ki so magistrirali po 1. juniju, so ostali brez naziva magister, ministrstvo pripravlja rešitve Lokalec.si Ministrstvo za zdravje pripravlja rešitve, s katerimi bi rešilo problematiko pravilnika, po katerem morajo od 1. junija študenti farmacije po opravljenem magisteriju za pridobitev naziva magister opraviti še strokovni izpit, so sporočili. Tako je pripravilo odredbo za oprostitev stroškov plačila teh izpitov in tudi predlog sprememb pravilnika. Študenti farmacije, ki so magistrirali po 1. juniju, s ...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Farmacija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tina Šutej

Borut Pahor

Janez Janša

Robert Golob