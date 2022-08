Magistrom farmacije nazivi ostajajo, pripravlja se odredba za oprostitev stroškov plačila izpitov za študente Lokalec.si Na spletni strani Vlade RS so zapisali, da se je ministrstvo za zdravje v novi sestavi s problematiko pravilnika, ki opredeljuje področje opravljanja strokovnih izpitov kandidatov farmacije, seznanilo po nastopu funkcije 2. 6. 2022. Da bi problem čimprej rešili, so se že večkrat sestali s predstavniki Fakultete za farmacijo. “Z namenom, da se to področje nemudoma ustrezno uredi, smo se že večkrat ...

Sorodno













Oglasi Omenjeni Danijel Bešič Loredan

Farmacija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Luka Mesec