Dubioza Kolektiv privabljajo velike množice ljudi. Tole je bilo kar neverjetno TOčnoTO.si Dubioza Kolektiv imajo neverjetno energijo in s tem privabljajo ljudi na svoje koncerte. Vedno so razprodani. Dubioza Kolektiv so pretekli četrtek nastopili na znanem Špancir Festu v Varaždinu in odziv ljudi je bil neverjeten. Množici ni bilo videti konca in spet so navdušili, kot ponavadi. Člani banda imajo pozitivno energijo in dajejo jo svojim oboževalcem. Zato jih […] Dubioza Kolektiv privablja...

Sorodno



























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Bojan Požar

Goran Dragić

Tanja Fajon