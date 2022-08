Vsako leto znova konec avgusta predstavniki policije, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), Medobčinskega redarstva in določene šole pregledajo šolske poti. Prvega septembra se namreč začne pouk in je treba poskrbeti, da bodo učenci v šolo hodili čim bolj varno. Tak pregled poti so že opravili na Ptuju, kjer so se od vrtca do Osnovne šole Olge Meglič odpravili tudi vrtčevski otroci in se naučili, kako je treba prečkati cesto.