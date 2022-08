V četrtek, 1. septembra, se za 194.562 učenk in učencev, od tega 20.797 prvošolk in prvošolcev, ter za okoli 79.000 dijakinj in dijakov, od tega 21.000 dijakinj in dijakov prvih letnikov, začne šolsko leto 2022/2023. Ob začetku šolskega leta naj bo posebna pozornost namenjena varnosti otrok in mladih v prometu. Pouk se bo v novem šolskem letu izvajal v šoli, na običajen način, ob tem pa bo potreb ...