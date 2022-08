Župan Janković ščiti morilce, opravičuje zločin in pobitim zavrača temeljno pravico do groba Nova24TV Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč je nedavno ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov pozvala vlado, da čim prej sprejme pobudo za določitev groba posmrtnih ostankov iz brezna pod Macesnovo gorico na ljubljanskem pokopališču Žale in stori vse, da se to uresniči. Pokopu umorjenih v Kočevskem rogu na Žalah ljubljanski župan Zoran Janković že ...

