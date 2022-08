Dr. Jože Dežman o komunističnem morišču Macesnova gorica: Žrtve je treba pokopati, na potezi sta vlada in ljubljanska mestna oblast Demokracija Piše: C. R. V Jami pod Macesnovo Gorico se že od meseca maja nadaljujejo dela izkopa žrtev povojnih pobojev, poroča Radio Ognjišče, ki je v oddaji “Moja zgodba” gostil predsednika Komisije Vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč dr. Jožeta Dežmana. Slednji je tako predstavil potek del na največjem morišču po vojni pobitih domobrancev. Do zdaj so odstranili že okoli dva tisoč kubi ...

