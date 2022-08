Od torka naprej bodo cene bencina in dizla spremenjene, danes bo namreč vlada odločala o cenah. Sedanje regulirane cene tako dizla kot bencina zunaj avtocest veljajo le še danes. V Financah so analizirali dogajanje na tem trgu in na podlagi dosedanjega gibanja cen predvideli, kaj se lahko zgodi. Tako so zapisali, da ocenjujejo, da čeprav se je cena podražila na globalnih trgih za približno desetino, so cene bencina podobne tistim, ki so bile pred 14 dnevi. Za ceno dizla pa pričakujejo, da se bo dvignila za nekaj več kot 10 centov. NJihova ocena kaže na 1,77 evra.