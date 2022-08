Dizel se je podražil, bencin le malenkost dražji Maribor24.si Regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest sta se danes spremenili. Bencin se je podražil za malenkostnih 0,1 centa na 1,491 evra, dizel pa za 12,6 centa na 1,767 evra za liter. Ti ceni bosta veljali do 12. septembra. Cene 95-oktanskega bencina in dizla so v Sloveniji spet delno regulirane od 21. junija, ko je bilo treba za liter 95-oktanskega ...

