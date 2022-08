Miki Šarac, partner Tanje Žagar, je pristal v bolnišnici na Hrvaškem, poroča več medijev. Več medijev poroča, da je Miki v bolnišnici že več dni, in sice v Puli. Vzroka, zakaj je pristal tam, pa še niso uspeli izvedeti. Novico so za Zurnal24 potrdili viri, ki so blizu Mikiju, zapisali so še, da njegovo zdravje naj ne bi bilo najboljše. Tanja Žagar se naj ne bi odzvala na njihovo vprašanje, kaj je Mikiju. Portala Metropolitan in Cosmopolitan pa pišeta, da naj bi Miki imel resne težave z zdravjem.