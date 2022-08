Miki Šarac sporočil, kakšno je njegovo zdravstveno stanje Lokalec.si Poročali smo, da je Miki Šarac, partner Tanje Žagar, pristal v bolnišnici na Hrvaškem. Več medijev je poročalo, da je bil Miki v bolnišnici že več dni, in sicer v Puli. Vzroka, zakaj je pristal tam, pa še niso uspeli izvedeti. Po objavah v medijih se je oglasil tudi Miki Šarac, ki je zapisal: “Dragi moji, za vse tiste, ki vas skrbi in me iščete na hrvaškem, lepe pozdrave v manekenski pozi iz naše prelepe Ljubljane.”

