Hčerkica Janija Pavca je praznovala tri leta. Poglejte si tole prisrčno stvar. Mi smo očarani TOčnoTO.si Družina Janija Pavca je videti prelepo. Seveda, če ima ob sebi tri tako prekrasne punce. Žena Janija Pavca, Nina Pavec, je od vedno slovela kot zelo lepa in očarljiva ženska in tako je še danes. Njene gene in energijo imata obe hčerkici in kot družina so videti kot iz filma. Jani in Nina skupaj počneta […] Hčerkica Janija Pavca je praznovala tri leta. Poglejte si tole prisrčno stvar. Mi smo očarani...

Sorodno

























Oglasi