Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor in Območna enota Rdečega križa Maribor v sodelovanju z Nogometnim klubom Maribor pripravlja že 11. krvodajalsko akcijo ‘Vijol’čna kri za vse ljudi’. Akcija poteka danes, 29. avgusta, in jutri, 30. avgusta 2022, v prostorih stadiona Ljudski vrt. Danes je bilo možno darovati kri med 7.30 in 14.00, jutri, v torek pa med 7.30 in 17.00. Naročanje sicer že p ...