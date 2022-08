V Mariboru ni rekorder le Tavares, plemenita akcija znova navdušila SiOL.net Nogometaši Maribora so z nedeljskim uspehom v Murski Soboti (1:0) prekinili niz devetih srečanj brez zmage in napovedali boljše čase za vijolice. Mariborčani so tako prejeli prepotrebno injekcijo, s katero so si dvignili načeto samozavest pred nadaljevanjem sezone. Nogometaši so po zmagi nad Muro dočakali nekajdnevni počitek, ki je prišel še kako prav po napornem poletju, polnem dokazovanj v Evropi. V Ljudskem vrtu pa vseeno ni bilo prazno. Dom NK Maribor je postal prizorišče tradicionalne akcije, ki je znova navdušila. Skupaj je bilo zbranih več kot 100.000 mililitrov krvi!

Sorodno





Oglasi