Krim želi v dveh letih med štiri najboljše v Evropi SiOL.net Rokometašice Krima Mercatorja se poldrugi mesec pripravljajo na sezono 2022/23. Po utrjevanju ekipnega duha v Tolminu in napornih pripravah v Kranjski Gori so odigrale več prijateljskih tekem, zdaj so pred njimi prva uradna tekmovanja. V soboto jih čaka superpokalna tekma proti celjski ekipi Z'dežele.

Sorodno

Oglasi