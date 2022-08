'Kri in solze v pripravljalnem obdobju': Pod Adžićevim vodstvom se vedno trdo dela 24ur.com Rokometašice Krima Mercatorja se že mesec in pol pripravljajo na sezono 2022/23. Po utrjevanju ekipnega duha v Tolminu in napornih pripravah v Kranjski Gori so odigrale številne tekme v Ljubljani in Koprivnici, pred njimi so že prva uradna tekmovanja. V taboru serijskih slovenskih prvakinj ne skrivajo visokih evropskih ambicij v prihajajoči sezoni Lige prvakinj.

