Ukrajinska vojska je prebila rusko frontno črto v južni regiji Herson, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz južnega poveljstva ukrajinske vojske. Proruske in ruske sile naj bi se bile ob tem prisiljene umakniti. Po poročanju ameriške televizije CNN gre pri tem za uvodno fazo obsežne ukrajinske protiofenzive. “Danes je prišlo do močnega artilerijskega […]