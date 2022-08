ZDA so danes pozvale k popolni in nadzorovani zaustavitvi jedrske elektrarne v Zaporožju, saj se v okolici krepijo spopadi med Ukrajino in Rusijo, ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) pa namerava konec tedna tam izvesti inšpekcijski obisk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Kirby je ponovil pozive Washingtona […] ...