Zidanšek garala skoraj tri ure, a izpadla proti povabljenki SiOL.net Tamara Zidanšek je izpadla že v prvem krogu odprtega prvenstva ZDA, potem ko jo je s 5:7, 7:6, 6:4 premagala domačinka Elizabeth Mandlik. Dvoboj je trajal kar dve uri in 43 minut. Izpadla je tudi Romunka Simona Halep. Od tridesetletnice je bila boljša deset let mlajša Ukrajinka Daria Snigur, ki je po uri in 42 slavila s 6:2, 0:6, 6:4. Napredovala pa je finalistka OP Francije, Američanka Coco Gauff.

