Prizadevanja za ohranitev slovenskih sort česna in šalotke Dolenjski list Slovenski pridelovalci česna in šalotke se soočajo z izjemno virusno okuženostjo slovenskih sort teh vrtnin, ki se kaže v zmanjšanem pridelku. Zato v centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto s 13 partnerji iz Slovenije izvajajo projekt vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic. Namen projekta je pridobiti brezvirusni semenski material. preberite več » ...

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Janez Janša

Igor Lukšič

Primož Roglič

Robert Golob