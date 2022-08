Na Japonskem lahko dojenčki dobijo delo v domovih za starejše Dnevnik V domu za starejše na jugu Japonske iščejo dojenčke in malčke, ki bi delali družbo njihovim varovancem in jim na obraz pričarali nasmeh. V zameno otrokom nudijo plenice in adaptirano mleko.

