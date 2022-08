Japonski dom za starejše nudi "službo" dojenčkom in malčkom RTV Slovenija V japonskem domu upokojencev so si za svoje varovance omislili prav posebno obliko zabave. Na obraze jim bodo nasmehe namreč čarali dojenčki in malčki, ki bodo starostnikom delali družbo. V zameno za druženja otrokom nudijo plenice in adaptirano mleko.

