V regiji Herson po protiofenzivi Ukrajine divjajo siloviti spopadi Demokracija Piše: STA, C.R. V regiji Herson, kjer so ukrajinske sile v ponedeljek začele protiofenzivo, potekajo hudi boji na skoraj celotnem ozemlju, so danes sporočili iz Kijeva. Ukrajinske sile naj bi tam na več mestih prebile frontno črto, medtem ko naj bi imela Moskva po navedbah Pentagona vse več težav z iskanjem novih vojakov za bojevanje v Ukrajini. “Močne eksplozije v regiji Herson so se nadaljeva

