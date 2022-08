Kamen kot simbol trajnosti in nemosti. Kako mu prisluhniti? RTV Slovenija Skupina Jata C, ki jo povezuje naklonjenost do terenskih posnetkov, bioakustike in zvočne ekologije, se s pomočjo nove kompozicije sprašuje, kako poslušati kamen. Delu, ki tematizira svet kamnin, časovnosti in naše soodvisnosti, lahko prisluhnete v živo.

