V Švicariji zvočna kompozicija Kronolit bioakustične skupine Jata C RTV Slovenija V torek, 30. avgusta, ob 20. uri Švicarija gosti zvočni dogodek Kronolit bioakustične skupine Jata C, v okviru programa galerije Steklenik. Gre za 15-kanalno zvočno kompozicijo, ki tematizira svet kamnin, časovnosti in naše soodvisnosti.

Sorodno



Oglasi