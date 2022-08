Državna volilna komisija sprejela rokovnike za izvedbo lokalnih volitev in volitev v državni svet Primorske novice Državna volilna komisija (DVK) je sprejela rokovnike za izvedbo lokalnih volitev in volitev v državni svet. Volilna opravila za lokalne volitve, ki bodo 20. novembra, začnejo teči 5. septembra, morebitni drugi krog pa bo 4. decembra. Volilna opravila za volitve v državni svet, ki bodo 23. in 24. novembra, pa začnejo teči 1. septembra.

Sorodno







Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Robert Golob

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Anže Logar