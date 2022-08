Bo zaradi volitev treba prestaviti ljubljanski maraton? SiOL.net Glede na to, da je datum izvedbe predsedniških volitev in Ljubljanskega maratona, največje tekaške prireditve v Sloveniji, razpisan za isti dan, 23. oktober, so na Državni volilni komisiji organizatorje maratona, torej Mestno občino Ljubljana in Timing Ljubljana, pozvali, naj na dan izvedbe maratona, ko je Ljubljana že tradicionalno polna cestnih zapor, zagotovijo nemoten dostop do volišč ali pa naj razmislijo o možnosti prestavitve maratona. Zaradi podobnega sovpadanja datumov so lani v Franciji za teden dni prestavili izvedbo kultne kolesarske dirke Pariz-Roubaix.

Sorodno













Oglasi