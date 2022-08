“…V sodobnih vojnah ne more biti “zmagovalcev in poražencev”. Vojne ne prinašajo zmag ali zmagoslavja, le uničenje” – Dominika Švarc Pipan takole pojasnila zakaj na BSF-ju ni ploskal von der Leynovi topnews.si “Če želimo ohraniti temeljna načela, kot sta pravica do samoodločbe in ozemeljska celovitost, potem (ruski predsednik Vladimir) Putin ne more zmagati. Ukrajina mora zmagati v tej vojni,” je včeraj na 17. Blejskem strateškem forumu v odmevnem govoru dejala Ursula von der Leyen. Budnim očesom na družbenih omrežjih, ki iščejo domnevne putinist, ni ostalo skrito, da […]...

