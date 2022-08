(VIDEO) V Moskvi umrl Mihael Gorbačov, zadnji voditelj Sovjetske zveze – Konec leta 2021 je kritiziral Natov ekspanzionizem z besedami, da so ZDA po razpadu Sovjetske zveze postale “arogantne in samozavestne” topnews.si Po dolgi bolezni je danes umrl nekdanji sovjetski voditelj in Nobelov nagrajenec za mir Mihail Gorbačov, poroča ruska tiskovna agencija Tass, ki se sklicuje na Centralno klinično bolnišnico v Moskvi. Star je bil 91 let. Gorbačov naj bi imel dolgotrajne težave z ledvicami in je bil na dializi. Mikhail Gorbachev, who rose to power in […]...

