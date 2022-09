Pokojni Gorbačov s sv. Janezom Pavlom zaslužen za padec železne zavese Radio Ognjišče Po dolgi bolezni je v starosti 91 let umrl nekdanji sovjetski voditelj in Nobelov nagrajenec za mir Mihail Gorbačov. V zgodovino se je zapisal kot človek, ki je pomembno vplival na konec hladne vojne z Zahodom, dopustil pa je tudi miren padec železne zavese in komunizma v vzhodnem bloku.



