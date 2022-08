(VIDEO) Škandal, ko si slavni skočijo v lase: Hrvaška pevka Severina se je sprla s sestro in jo pretepla, zato so jo policisti pridržali topnews.si Zagrebška policija je v torek okoli poldneva v Zagrebu prijela pevko Severino Vučković, poročajo hrvaški mediji. Po poročanju hrvaških medijev je do aretacije prišlo po tem, ko so prejeli zahtevo splitskih kolegov, da jo pridržijo zaradi kriminalistične preiskave. Povod za vse naj bi bil neprimeren prepir, ki se je zgodil v torek v splitskem domu […]...

