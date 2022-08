Sta se Severina in njena sestra res tepli? Mama zagovarja pevko. #foto SiOL.net Zagrebška policija je v torek okoli poldneva na letališču pridržala pevko Severino Vučković. Aretirali so jo po zahtevi kolegov iz Splita, da jo pridržijo zaradi kriminalistične preiskave, poroča Jutarnji list. Njena sestra Marijana Popović pravi, da jo je Severina napadla in poškodovala, njuna mama Ana Vučković pa zagovarja pevko.

