Ob 12.25 je na avtocesti pri kraju Tepanje, občina Slovenske Konjice, osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek in se prevrnilo na streho. Poškodovale so se tri osebe Gasilci PGD Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, do prihoda reševalcev NMP nudili pomoč poškodovanim osebam, odklopili akumulator, sanirali cestišče, pomagali policiji ter vozilo postavili nazaj ...