Včeraj ob 16.11 sta v naselju Rožno, občina Krško, trčila osebno vozilo in motorist. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanemu motoristu do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe ter posuli razlite motorne tekočine z absorbentom. Reševalci NMP Krško so poškodovanega motoris ...