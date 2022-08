Danes mineva 25 let od tragične smrti valižanske princese Diane. Nekdaj najbolj priljubljena članica britanske kraljeve družine, nekdanja žena princa Charlesa in mati princev Williama in Harryja, je umrla v prometni nesreči v Parizu 31. avgusta 1997. Voznik pod vplivom alkohola Diana je bila 30. avgusta zvečer s spremljevalcem Dodijem al Fajedom, sinom egiptovskega milijonarja, na večerji v parišk ...