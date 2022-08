Nepozabni vsakdanji videzi princese Diane 24ur.com Letos mineva 25 let od smrti princese ljudskih src, princese Diane. Ljudska princesa, strastna aktivistka, ljubeča mati in ena največjih modnih ikon prejšnjega stoletja je v svojih 36. letih svetu prinesla kar nekaj čudovitih modnih stilov, ki so še danes inspiracija nekaterim modnim zapovedim.

