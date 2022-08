DOS in ŠOS pozivata k možnosti hkratnega prejemanja državne in Zoisove štipendije Primorske novice V predsedstvih Dijaške organizacije Slovenije (DOS) in Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) vlado ter pristojni ministrstvi pozivajo k spremembi zakona o štipendiranju, ki bi omogočil, da bi dijaki in študenti lahko hkrati prejemali tako državno kot Zoisovo štipendijo. Menijo, da imata različen namen, zato bi se lahko izplačevali hkrati.

