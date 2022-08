Golob sprejel glavna kolesarska protestnika. Janša se je odzval na Twitterju. SiOL.net Predstavniki iniciative Glas ljudstva, med drugim Tea Jarc in Jaša Jenull, ki sta v preteklih dveh letih postala znana kot neuradni vodji aktivističnega gibanja proti vladi Janeza Janše, so danes na sestanku s predsednikom vlade Robertom Golobom spomnili na zaveze, ki so jih koalicijske stranke podale volivcem. Govorili so o zdravstvenem sistemu, reformi političnega in volilnega sistema ter o urgentni depolitizaciji RTV Slovenija, so sporočili na novinarski konferenci po sestanku.

