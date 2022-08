Nova zmaga za Bijola, Lovrića in druščino, Iličić se poslavlja SiOL.net Slovenska legionaria Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta na sredini tekmi 4. kroga italijanskega prvenstva s soigralci Udineseje premagala Fiorentino (1:0) in vknjižila drugo zaporedno zmago. Petar Stojanović je z Empolijem remiziral z Verono. Josip Iličić ni več član Atalante.

